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Kannauj News: नौगाई के पास सड़क किनारे मिला अज्ञात शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के थाना क्षेत्र में ग्राम नौगाई के पास सोमवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति अचेत हालत में मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान स्थानीय ग्रामीणों से कराने का प्रयास हो रहा है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई के लिए परिजनों का पता लगाने में जुटी है।

Kannauj News: नौगाई के पास सड़क किनारे मिला अज्ञात शव

Kannauj News: छिबरामऊ। थाना क्षेत्र के ग्राम नौगाई के पास सोमवार शाम सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक राहुल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क किनारे मूर्छित अवस्था में पड़े व्यक्ति को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय भिजवाया गया। वहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग मध्यम आयु की प्रतीत होती है। उसने नीले रंग की पैंट, सफेद शर्ट, गले में गमछा तथा पैरों में काले रंग की सैंडल पहन रखी थी। उसका कद छोटा, शरीर सामान्य तथा रंग सांवला बताया गया है।

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों को फोटो दिखाकर उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जानकारी जुटा रही है ताकि मृतक के परिजनों का पता लगाया जा सके।

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