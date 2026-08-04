Kannauj News: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर, दो घायल
Kannauj News: कन्नौज में बाबा होटल मानीमऊ के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी। घायल व्यक्तियों में नकीब और कयामुद्दीन शामिल हैं।
Kannauj News: कन्नौज। शहर के बाबा होटल मानीमऊ के पास तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के सुल्तान आलम नागर निवासी नकीब पुत्र नवाब खां ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 3 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे बाइक से बिल्हौर जा रहा था। उसके साथ बाइक पर कयामुद्दीन उर्फ गब्बू पुत्र जफरुद्दीन निवासी समधन भी सवार था। बाबा होटल मानीमऊ के पास सड़क किनारे रुककर वह मोबाइल फोन पर बात करने लगा।
इसी दौरान कानपुर की ओर से तेज गति और लापरवाही से आ रही महिंद्रा बोलेरो पिकअप ने उसकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नकीब और कयामुद्दीन उर्फ गब्बू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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