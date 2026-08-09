Kannauj News: राम भक्त हनुमाना, हमारे घर आ जाना...
Kannauj News: फोटो 01-सुंदरकांड का पाठ करते पं.अखिलेश द्विवेदी।फोटो 02-सुंदरकांड पाठ मौजूद महिलाएं व अन्य।-संगीतमय सुंदरकांड के पाठ में झूमे श्रद्धालुछिबरामऊ, संवाद
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के कालिकादेवी मंदिर रोड स्थित एसएन गेस्ट हाउस में वरिष्ठ पत्रकार रहे स्व.संतप्रकाश चतुर्वेदी की पुण्य स्मृति में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य पं.अखिलेश कुमार द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराई। उन्होंने रिंकू चतुर्वेदी व अनीता चतुर्वेदी से विधि-विधानपूर्वक पूजन-अर्चन कराया। इसके बाद संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ हुआ। सुंदरकांड की चौपाइयों और भजनों की मधुर प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भजनों के दौरान श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम में मौजूद भक्तों ने हनुमानजी के जयकारे लगाए और सुख-शांति एवं परिवार की समृद्धि की कामना की।
इस दौरान स्व.संतप्रकाश चतुर्वेदी की पुण्य स्मृति पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अटलप्रकाश चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी, आदित्यप्रकाश, मोनू, प्रमोद त्रिपाठी, रमेशचंद्र शुक्ला, राजेश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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