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Kannauj News: तिरंगे की गूंज से थर्राया नादेमऊ, देशभक्ति के सैलाब में डूबा पूरा कस्बा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख में मंगलवार को तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति की भावना को जागृत किया। ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक यात्रा सुभाष इंटर कॉलेज से प्रारंभ हुई और एवरेस्ट कोल्ड स्टोरेज तक पहुँची। जनसैलाब और उत्साही नारों से गूंजते नगर में, हर उम्र के व्यक्तियों ने भाग लिया।

तिरंगे की गूंज से थर्राया नादेमऊ, देशभक्ति के सैलाब में डूबा पूरा कस्बा
तिरंगे की गूंज से थर्राया नादेमऊ, देशभक्ति के सैलाब में डूबा पूरा कस्बा

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। मंगलवार को नादेमऊ कस्बा उस वक्त देशभक्ति के जज्बे से लबरेज हो उठा, जब ऊर्जा राज्यमंत्री एवं तिर्वा विधायक कैलाश सिंह राजपूत के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को मिनी भारत में तब्दील कर दिया। सुभाष इंटर कॉलेज से शुरू हुई यह ऐतिहासिक यात्रा एवरेस्ट कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचते-पहुंचते जनसैलाब में बदल गई। हाथों में लहराता तिरंगा, सडक़ों पर उमड़ा हुजूम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से ऐसा माहौल बना कि हर दिल में देशप्रेम की आग धधक उठी। छात्र-छात्राओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनने को आतुर दिखा।

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कस्बे की गलियां देशभक्ति के रंग में रंग गईं और हर मोड़ पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। करीब 11 बजे शुरू हुई इस यात्रा ने जैसे-जैसे रफ्तार पकड़ी, वैसे-वैसे जोश भी उफान पर पहुंच गया। युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था, तिरंगा थामे कदम से कदम मिलाकर चलते युवाओं ने माहौल को पूरी तरह देशभक्ति में डुबो दिया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि तिरंगा हमारी आन-बान-शान ही नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारे कर्तव्य और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम की चिंगारी को ज्वाला में बदल देते हैं। कार्यक्रम में औरैया प्रभारी आनंद कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह, मंडल महामंत्री सतेंद्र दीक्षित समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के चलते थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही, जिससे इतनी विशाल भीड़ के बावजूद कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।

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