Kannauj News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर, रेफर
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।सकरावा थाना क्षेत्र के बैगवां गांव निवासी भगवान सि
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सकरावा थाना क्षेत्र के बैगवां गांव निवासी 25 वर्षीय भगवान सिंह बाइक से सौरिख जा रहे थे। जैसे ही वह मिर्जापुर पुल नहर के पास पहुंचे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की सहायता से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया।
हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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