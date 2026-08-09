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Kannauj News: तालाब के पास हुए गहरे गड्ढे में डूबने से छात्र की गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 11-मृतक छात्र शिवम शर्मा की फाइल फोटो।फोटो 12-मृतक छात्र के रोते-बिलखते परिजन को संभालते लोग।-गंगेश्वरनाथ मंदिर के पास का मामलाछिबरामऊ, संवाददाता

Kannauj News: तालाब के पास हुए गहरे गड्ढे में डूबने से छात्र की गई जान

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के गंगेश्वरनाथ मंदिर के पास कराए जा रहे तालाब के सुंदरीकरण के पास हुए गहरे गड्ढे में भरे बारिश के पानी में नहा रहे छात्र के डूब जाने से उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। क्षेत्र के रामपुर बैजू गांव निवासी बबलू शर्मा का 12 वर्षीय पुत्र शिवम शनिवार की शाम करीब 5 बजे अपने अन्य साथियों के साथ गंगेश्वरनाथ मंदिर गेट का पास पालिका द्वारा कराए जा रहे तालाब के जीर्णोद्धार के पास हुए गड्ढे में भरे बारिश के पानी में नहा रहा था। अचानक वह गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख, तालाब में नहा रहे अन्य बच्चे भी भाग खड़े हुए। किसी तरह मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे कोतवाल कपिल दुबे ने तत्काल फायरबिग्रेड को मौके पर बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को किसी तरह तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस बच्चे को उपचार के लिए सौ शैय्या अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। मृतक छात्र शिवम शर्मा के पिता कारपेंटर हैं। बच्चे की मौत के बाद से मां मीना शर्मा, भाइयों सत्यम और सूरज समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुराहाल हो गया। मृतक शिवम प्राथमिक विद्यालय रामपुर बैजू में कक्षा 4 का छात्र था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे ने बताया कि बच्चे की मौत की सूचना मिली थी शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है。

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निर्माणाधीन तालाब के पास गड्ढा बना गहरा तालाब

छिबरामऊ। गंगेश्वरनाथ मंदिर के पास नगरपालिका द्वारा करोड़ों की लागत से तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तालाब का जीर्णोद्धार अपने अंतिम चरण में चल रहा है। तालाब के निर्माण को लेकर उसके आस-पास मिट्टी की खुदाई कराई गई थी, जिससे गंगेश्वरनाथ मंदिर की तरफ तालाब के किनारे काफी गहरा गड्ढा हो गया। पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते गड्ढा अब पूरी तरह तालाब नजर आने लगा। यह तालाब बच्चों के लिए मौज-मस्ती का साधन बन गया। आस-पड़ोस के लोगों ने बताया कि प्रतिदिन छोटे-बड़े बच्चे इस गहरे तालाब में नहाकर मौज-मस्ती करते हैं। मना करने के बाद भी कोई बच्चा नहीं मानता। मौके पर मौजूद राहुल और शांतनु ने बताया कि शुक्रवार को भी एक बच्चा नहाते समय डूबने लगा था, जिसे उन दोनों ने किसी तरह बाहर निकाल लिया था।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिवम की उम्र क्या थी?
शिवम 12 वर्षीय था।
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