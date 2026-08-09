Kannauj News: तालाब के पास हुए गहरे गड्ढे में डूबने से छात्र की गई जान

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के गंगेश्वरनाथ मंदिर के पास कराए जा रहे तालाब के सुंदरीकरण के पास हुए गहरे गड्ढे में भरे बारिश के पानी में नहा रहे छात्र के डूब जाने से उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। क्षेत्र के रामपुर बैजू गांव निवासी बबलू शर्मा का 12 वर्षीय पुत्र शिवम शनिवार की शाम करीब 5 बजे अपने अन्य साथियों के साथ गंगेश्वरनाथ मंदिर गेट का पास पालिका द्वारा कराए जा रहे तालाब के जीर्णोद्धार के पास हुए गड्ढे में भरे बारिश के पानी में नहा रहा था। अचानक वह गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख, तालाब में नहा रहे अन्य बच्चे भी भाग खड़े हुए। किसी तरह मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे कोतवाल कपिल दुबे ने तत्काल फायरबिग्रेड को मौके पर बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को किसी तरह तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस बच्चे को उपचार के लिए सौ शैय्या अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। मृतक छात्र शिवम शर्मा के पिता कारपेंटर हैं। बच्चे की मौत के बाद से मां मीना शर्मा, भाइयों सत्यम और सूरज समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुराहाल हो गया। मृतक शिवम प्राथमिक विद्यालय रामपुर बैजू में कक्षा 4 का छात्र था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे ने बताया कि बच्चे की मौत की सूचना मिली थी शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है。