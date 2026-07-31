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Kannauj News: खंडहर मकान में फंदे से लटका मिला लापता मिस्त्री का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में बिरतिया मोहल्ला निवासी असगर (20) का शव खंडहर मकान में फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वह फोर व्हीलर मिस्त्री था और गुरुवार सुबह दुकान से गायब हो गया था। परिवार द्वारा खोजबीन करने पर उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Kannauj News: खंडहर मकान में फंदे से लटका मिला लापता मिस्त्री का शव

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के बिरतिया मोहल्ला निवासी फोर व्हीलर मिस्त्री का शव गुरुवार देर रात एक खंडहर पड़े मकान में फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर के मोहल्ला बिरतिया निवासी असगर (20) पुत्र शहनाज कांशीराम कॉलोनी के सामने कजारिया टाइल्स के पास स्थित जीके ऑटो गैरेज में फोर व्हीलर वाहनों की मरम्मत का कार्य करता था। परिजनों के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 10 बजे के बाद वह दुकान से गायब हो गया। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की।

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रात करीब 11 बजे उसका भाई खोजबीन करते हुए कांशीराम कॉलोनी के आगे महिंद्रा एजेंसी के पास स्थित एक खंडहर मकान पहुंचा, जहां असगर का शव अंगौछे के सहारे कुंडे से लटका मिला। परिजन उसे तत्काल सौ शैया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पांच भाइयों में चौथे नंबर पर था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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