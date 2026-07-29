Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: बेकाबू वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: गुरसहायगंज में बाईपास के पास अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार खुर्शीद को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए भेजे जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

Kannauj News: बेकाबू वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Kannauj News: गुरसहायगंज, संवाददाता। नगर के बाईपास रामगंज के समीप अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से रेफर कर दिया गया। रास्ते में दम तोड़ दिया।मंगलवार की देर रात ग्राम नादेमऊ निवासी बाइक सवार खुर्शीद 40 पुत्र अफजल अपनी ससुराल गोपाल नगर गुरसहायगंज आया हुआ था। तभी वह किसी काम से रामगंज बाईपास गया था। बाइक सवार खुर्शीद को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि बाइक सवार को ट्रक टक्कर मार कर भाग गया।

घायल को आनन फानन एंबुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र गुरसहायगंज ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज से उसे कानपुर के लिए रेफर किया गया। कानपुर ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। बाइक सवार युवक की मौत से उसके परिवार और ससुराल में कोहरा मच गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Death Kannauj Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।