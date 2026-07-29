Kannauj News: हादसे में बुझ गए घर के कुल दीपक, दो बेटों की मौत से मातम
Kannauj News: हादसे में बुझ गए घर के कुल दीपक, दो बेटों की मौत से गांव में पसरा मातमजलालाबाद। एक दर्दनाक हादसे ने तेरारगी ग्राम पंचायत के मजरा मुसरि गांव निवासी जित
Kannauj News: जलालाबाद। एक दर्दनाक हादसे ने तेरारगी ग्राम पंचायत के मजरा मुसरि गांव निवासी जितेंद्र के परिवार की खुशियां पलभर में उजाड़ दीं। हादसे में उनके दोनों बेटों की मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। जितेंद्र अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। इसी सपने को साकार करने के लिए वह करीब छह माह पहले परिवार के साथ कन्नौज में रहने लगे थे, ताकि बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके।
उनके तीन बच्चे थे, जिनमें बड़ा बेटा शोभित (18 वर्ष), छोटा बेटा सुमित (15 वर्ष) और सबसे छोटी बेटी काजल (12 वर्ष) है। हादसे में दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि बेटी काजल अब परिवार की इकलौती संतान रह गई है। ग्रामीणों के अनुसार जितेंद्र बर्फ का कारोबार कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उन्होंने लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहकर बर्फ बनाने और उसके कारोबार का हुनर सीखा था। वर्षों की मेहनत और ईमानदारी के बल पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए वह दिन-रात मेहनत करते थे और उनकी शिक्षा में किसी तरह की कमी नहीं आने देना चाहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। पूरे गांव में मातम का माहौल है। हर कोई जितेंद्र और उनके परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दो जवान बेटों को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गांव के लोगों का कहना है कि जितेंद्र ने अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने उनके सभी सपनों को पलभर में चकनाचूर कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है और हर व्यक्ति शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है।
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