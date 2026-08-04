Kannauj News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
Kannauj News: छिबरामऊ में एक दर्दनाक सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे ने उसके परिवार में कोहराम मचा दिया। रहमान अपने पिता राशिद खान का सबसे बड़ा बेटा था।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में कमालपुर के सामने सोमवार शाम एक दर्दनाक सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।
घटना का विवरण
कपूरपुर गांव निवासी रहमान (30) पुत्र राशिद खान किसी निजी कार्य से बाइक से छिबरामऊ गया था। वापस घर लौटते समय कमालपुर के सामने विपरीत दिशा से आ रहे किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सडक़ पर गिर पड़ा था। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से घायल रहमान को सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया था। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया।
परिवार का दुख
हालत में सुधार न होने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज सैफई ले गए थे। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वह अपने पिता राशिद खान का सबसे बड़ा बेटा है। परिवार में उसके दो छोटे भाई आहिल और अहद हैं, जबकि माता का नाम खुशनुमा बेगम है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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