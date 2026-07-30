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Kannauj News: परचून की दुकान में घुसकर हजारों की नकदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के एक परचून एवं पशु आहार की दुकान में चोरों ने रात के समय नकदी चोरी की। दुकान के मालिक अमर सिंह ने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरा ढककर 20 से 25 हजार रुपये की चोरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चोरों की पहचान नहीं हो सकी।

Kannauj News: परचून की दुकान में घुसकर हजारों की नकदी चोरी

Kannauj News: छिबरामऊ। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-34 मोहननगला निगोह अंडरपास के सामने स्थित एक परचून एवं पशु आहार की दुकान में चोरों ने देर रात घुसकर नकदी चोरी कर ली। पीडि़त अमर सिंह पुत्र स्व.देवी सिंह निवासी रामपुर निगोह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने परिवार के साथ वहां पर निवास करता है, तथा मकान में ही दुकान संचालित करता है। 15 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे वह अपने परिवार के साथ मकान की छत पर सो रहा था। इसी दौरान चोर दुकान की पीछे की दीवार के सहारे अंदर घुस गए। चोरों ने सबसे पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढक दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके।

इसके बाद काउंटर में बनी गुल्लक में रखे लगभग 20 से 25 हजार रुपये निकालकर फरार हो गए।सुबह दुकान खोलने पर काउंटर में रखी नकदी गायब मिली, जिसके बाद अमर सिंह ने तत्काल सुबह 5:32 बजे डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज देखने पर कैमरा ढका होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो सकी। पीडि़त दुकानदार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

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