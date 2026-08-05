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Kannauj News: विद्यालय में सोते मिले शिक्षक के मामले में बीईओ ने जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: उमर्दा के कम्पोजिट विद्यालय सिकरोरी में शिक्षक जितेंद्र मिश्रा का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और मामले की जांच की। इसके बाद बीएसए को विस्तृत आख्या भेजी गई है। इस मामले ने स्कूलों में अनुशासन और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

Kannauj News: विद्यालय में सोते मिले शिक्षक के मामले में बीईओ ने जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। उमर्दा विकास खंड के कम्पोजिट विद्यालय सिकरोरी में तैनात एक शिक्षक के कक्षा के भीतर सोते हुए दिखाई देने का मामला अब विभागीय कार्रवाई की ओर बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अपनी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से मामले की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने विद्यालय पहुंचकर संबंधित कक्षा के छात्र-छात्राओं से अलग-अलग बातचीत की। जांच के दौरान विद्यार्थियों ने भी शिक्षक जितेंद्र मिश्रा के कक्षा में सोने की बात की पुष्टि की।बीईओ

ने बताया कि उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर विस्तृत आख्या तैयार कर बीएसए को भेज दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास है और आगे की कार्रवाई उनके स्तर से की जाएगी। शिक्षक का कक्षा में सोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था और विद्यालयों में अनुशासन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सभी की निगाहें बीएसए की ओर से होने वाली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं।

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