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Kannauj News: धीरपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के धीरपुर गांव में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। अंजू का विवाह एक वर्ष पहले हुआ था। सुबह घर का काम करने के बाद वह कमरे में गई और फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका के पीछे 4 महीने का बेटा है।

Kannauj News: धीरपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

Kannauj News: छिबरामऊ। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव में शुक्रवार को एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी। औरैया जिले के भभोकर गांव निवासी सुरेंद्र सिंह की 22 वर्षीय पुत्री अंजू का विवाह 1 वर्ष पूर्व विशुनगढ़ के धीरपुर निवासी गजेंद्र उर्फ टिल्लन के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। ससुराल पक्ष के अनुसार अंजू सुबह घर का कामकाज और खाना बनाने के बाद कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी बंद कर ली।

काफी देर तक बाहर न आने पर परिजनों ने रोशनदान से देखा, तो वह फंदे पर लटकी मिली। दरवाजा तोडक़र उसे नीचे उतारा गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे चार माह के मासूम बेटे रुद्र को छोड़ गई है। खबर लिखे जाने तक आत्महत्या किए जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

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