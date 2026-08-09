Kannauj News: खाद दुकानों पर अचानक पहुंचे कृषक समृद्ध आयोग के सदस्य, कई दुकानदार शटर गिराकर भागे
Kannauj News: फोटो 20 खाद की दुकान का निरीक्षण करते कृषक समृद्ध आयोग के सदस्य कुलजीत सिंहठठिया संवाददाता। कृषक समृद्ध आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने शनिवार देर शाम ठठ
Kannauj News: ठठिया संवाददाता। कृषक समृद्ध आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने शनिवार देर शाम ठठिया कस्बे में खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। आयोग के सदस्य के अचानक पहुंचने की सूचना पर दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। जबकि खुली दुकानों और खाद के गोदामों में उपलब्ध स्टॉक की जांच की गई। कृषक समृद्ध आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ठठिया थाना के सामने स्थित राजीव कटियार की खाद की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान के अभिलेखों की जांच की और खाद की बिक्री तथा उपलब्ध स्टॉक के संबंध में जानकारी ली।
इस दौरान दुकान पर मौजूद किसान से भी खाद की कीमत के बारे में पूछताछ की गई। किसान ने खाद सरकारी निर्धारित दर पर मिलने की बात बताई। इसके बाद आयोग के सदस्य ने क्षेत्र की अन्य खाद दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की जानकारी पर कई खाद विक्रेता दुकानें बंद कर मौके से चले गए। इससे निरीक्षण को लेकर दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। आयोग के सदस्य ने कहा कि किसानों को खाद के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलने या खाद की कालाबाजारी करने की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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