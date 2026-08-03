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Kannauj News: नीट में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के सेंट पॉल्स स्कूल में नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छात्रों अवनी, प्रसंग, रुद्रांश, अर्जुन और सिद्धि को प्रशस्ति-पत्र और स्मृति-चिन्ह दिए गए। प्रधानाचार्य और अन्य वक्ताओं ने अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका को सराहा।

नीट में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों का हुआ सम्मान
नीट में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों का हुआ सम्मान

Kannauj News: छिबरामऊ। सेंट पॉल्स स्कूल लालकपुर में नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं अवनी, प्रसंग, रुद्रांश, अर्जुन एवं सिद्धि को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर सफलता प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, बल्कि विद्यालय का भी गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर सफल विद्यार्थियों के माता-पिता को भी उनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के लिए सम्मानित किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता के पीछे अभिभावकों का समर्पण और शिक्षकों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानाचार्य फादर संतोष ने अपने संबोधन में सभी सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने का आवाहन किया। समारोह में विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सभी सफल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को शुभकामनाएँ देते हुए किया गया।

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