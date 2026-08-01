Kannauj News: 440 विद्यालयों ने अब तक नहीं लॉक की छात्रवृत्ति प्रोफाइल

Kannauj News: कन्नौज में, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, कई विद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं कर सके हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने चेतावनी दी है कि 5 अगस्त तक कार्य पूरा न होने पर प्रधानाचार्यों का वेतन रोका जाएगा।

Kannauj News: कन्नौज : शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद जिले के सैकड़ों विद्यालय अब तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल (मास्टर डाटा) लॉक नहीं कर सके हैं।

स्थिति की समीक्षा शासन स्तर पर समीक्षा में स्थिति संतोषजनक न मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सरोज ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विद्यालयों को अंतिम चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पांच अगस्त तक कार्य पूरा न करने वाले प्रधानाचार्यों और लिपिकों का वेतन रोक दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को संस्तुति भी भेजी जाएगी। 31 जुलाई को सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के विद्यालयों की प्रोफाइल लॉक होने की प्रगति काफी कम पाई गई, जिस पर शासन ने नाराजगी जताई।

विद्यालयों की स्थिति समीक्षा में सामने आया कि जिले के पूर्वदशम वर्ग के 260 और दशमोत्तर वर्ग के 180, कुल 440 विद्यालयों ने अभी तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना मास्टर डाटा अपडेट कर लॉक नहीं किया है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने ब्लॉकवार 22 नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। इन अधिकारियों को प्रतिदिन विद्यालयों से संपर्क कर पांच अगस्त तक हर हाल में प्रोफाइल लॉक कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

अनुरोध और चेतावनी डीआईओएस पप्पू सरोज ने सभी राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मास्टर डाटा लॉक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा बीतने के बाद भी कार्य अधूरा मिलने पर संबंधित प्रधानाचार्य एवं लिपिक का वेतन रोकने के साथ ही आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को संस्तुति भेजी जाएगी।