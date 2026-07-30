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Kannauj News: भाकियू का तीसरे दिन भी धरना जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: भारतीय किसान यूनियन (बलराज) का धरना-प्रदर्शन बहबलपुर में तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन ने प्रशासन पर किसानों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने एक सप्ताह का समय मांगा, अन्यथा किसानों ने महापंचायत की चेतावनी दी। जांच टीम गठित की गई है, और मुकदमे में सुनवाई की तैयारी है।

भाकियू का तीसरे दिन भी धरना जारी
भाकियू का तीसरे दिन भी धरना जारी

Kannauj News: छिबरामऊ। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) का ग्राम बहबलपुर में चल रहा धरना-प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर किसानों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही का आरोप लगाया। धरनास्थल पर प्रशासन की ओर से सात दिन का समय मांगा गया। साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर एक जांच टीम गठित कर राजस्व लेखपाल के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए। किसानों ने सवाल उठाया कि संबंधित प्रकरण में धारा 67 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के नेतृत्व में ग्राम बहबलपुर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी।

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धरने के दौरान यह भी बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुसार मुकदमा दर्ज करने पर रोक थी, इसके बावजूद मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले में शीघ्र ही न्यायालय में सुनवाई होने की बात भी कही गई। धरना-प्रदर्शन में मुखिया नागर, सत्यप्रकाश नागर, श्रीकृष्ण यादव, उदयवीर यादव, शिवराज यादव, बॉबी जाटव, प्रेमचंद यादव, धन्नो नागर, दिलीप नागर, इटावा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार, युवा जिलाध्यक्ष सचिन सिंह नागर, सभासद सतेंद्र, सभासद अमित शाक्य सहित अन्य किसान एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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