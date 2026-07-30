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Kannauj News: धन, बल या अहंकार से नहीं हो सकती गोलोक धाम की प्राप्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीशरण जी महाराज द्वारा श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन किया गया। गोलोक धाम की महिमा के साथ, उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रेम, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आरती के माध्यम से सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।

Kannauj News: धन, बल या अहंकार से नहीं हो सकती गोलोक धाम की प्राप्ति

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए श्रीशरण जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। पहले दिन उन्होंने गोलोक वर्णन प्रसंग का श्रद्धापूर्वक श्रवण कराया गया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के परमधाम गोलोक की दिव्य महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि गोलोक वह सनातन धाम है, जहाँ केवल प्रेम, भक्ति और आनंद का वास है। कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल राधे-राधे तथा जय श्रीकृष्णा के जयघोष से गूंज उठा। श्रीशरणजी महाराज ने कहा कि गोलोक धाम की प्राप्ति धन, बल या अहंकार से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति, सदाचार, सेवा और भगवान के नाम-स्मरण से होती है।

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उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने जीवन में सत्य, करुणा, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने का आवाहन किया। कथा के दौरान श्रीराधा-कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भी सुंदर वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था तथा भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने कथा के समापन पर भगवान श्रीराधा-कृष्ण की आरती में सहभागिता कर सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। आयोजकों ने बताया कि कथा का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत करना है। कथा के पश्चात श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।

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