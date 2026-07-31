Kannauj News: जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर रिपोर्ट दर्ज
Kannauj News: छिबरामऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में छोटे वर्मा और उनके साथियों पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kannauj News: छिबरामऊ। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग कर राजनीतिक छवि धूमिल करने के आरोप में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। क्षेत्र के गांव लक्षीराम नगला निवासी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य के प्रतिनिधि अक्षय शाक्य ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कन्नौज के सरायमीरा निवासी छोटे वर्मा पुत्र स्व.सुरेशचन्द्र वर्मा तथा उनके साथियों द्वारा लगातार आपत्तिजनक वीडियो और गाली-गलौज वाले पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि इन पोस्टों के माध्यम से उनकी भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य तथा भाई जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ओमकार शाक्य की राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
साथ ही आरोप लगाया गया है कि कुछ अन्य लोग भी इस अभियान में शामिल होकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री साझा कर रहे हैं। पुलिस से संबंधित सोशल मीडिया आईडी की जांच कर आरोपितों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर के आधार पर एनसीआरबी पोर्टल पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।