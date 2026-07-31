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Kannauj News: जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में छोटे वर्मा और उनके साथियों पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kannauj News: जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर रिपोर्ट दर्ज

Kannauj News: छिबरामऊ। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग कर राजनीतिक छवि धूमिल करने के आरोप में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। क्षेत्र के गांव लक्षीराम नगला निवासी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य के प्रतिनिधि अक्षय शाक्य ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कन्नौज के सरायमीरा निवासी छोटे वर्मा पुत्र स्व.सुरेशचन्द्र वर्मा तथा उनके साथियों द्वारा लगातार आपत्तिजनक वीडियो और गाली-गलौज वाले पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि इन पोस्टों के माध्यम से उनकी भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य तथा भाई जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ओमकार शाक्य की राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

साथ ही आरोप लगाया गया है कि कुछ अन्य लोग भी इस अभियान में शामिल होकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री साझा कर रहे हैं। पुलिस से संबंधित सोशल मीडिया आईडी की जांच कर आरोपितों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर के आधार पर एनसीआरबी पोर्टल पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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