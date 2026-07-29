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Kannauj News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, छह घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: - जीटी रोड हाईवे सिकंदरपुर के पास हुआ हादसाछिबरामऊ, संंवाददाता। सिकंदरपुर के पास बुधवार को दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में छह लोग गंभीर र

Kannauj News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, छह घायल, एक रेफर

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। सिकंदरपुर के पास बुधवार को दो बाइकों की भिड़ंत में छह लोग गंभीररूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तेरारब्बू ज्ञानपुर निवासी 36 वर्षीय रामू, 27 वर्षीय राहुल, 25 वर्षीय गौतम निवासी बहादुरपुर, पोस्ट असालताबाद, थाना विशुनगढ़, 16 वर्षीय खुशी, 25 वर्षीय पुष्पांजलि अंशु यादव निवासी नगला हार, जिला मैनपुरी तथा तीन वर्षीय अयांश पुत्र अंशु यादव शामिल हैं।

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रामू ने बताया कि वह अपने मौसी के बेटे राहुल के साथ अपने मामा शिशुपाल पुत्र सोबरन निवासी ग्राम इनायतपुर की बेटी काजल की वरीक्षा में शामिल होने के लिए दीपकपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सिकंदरपुर के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। दूसरी बाइक पर गौतम अपनी बहन पुष्पांजलि, भांजे अयांश और चचेरी बहन खुशी के साथ कन्नौज से लौट रहा था। गौतम के परिजनों के अनुसार वर्ष 2022 के एक विवाद से संबंधित मामले में उसकी कन्नौज न्यायालय में तारीख थी। इसी सिलसिले में वह अपनी बहनों को गवाही के लिए लेकर गया था। न्यायालय से लौटते समय सिकंदरपुर के पास यह हादसा हो गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गौतम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि अन्य पांच घायलों का उपचार सौ शैय्या अस्पताल में जारी है।

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