Kannauj News: पहले सावन सोमवार की अगवानी को तैयार शिवालय

Kannauj News: छिबरामऊ। सावन माह के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक, पूजन और दर्शन के लिए नगर एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालय पूरी तरह सज-धज कर तैयार हो गए हैं। शिव भक्तों के स्वागत के लिए मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक कपड़ों, झालरों और विद्युत सजावट से भव्य रूप दिया गया है। शाम होते ही जगमगाती रोशनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नगर के ऐतिहासिक श्रीगंगेश्वरनाथ मंदिर, नगर के मध्य स्थित श्रीमंशेश्वरनाथ मंदिर, पीपल चौराहे पर श्री विजयनाथ मंदिर तथा सौरिख रोड स्थित कालिका देवी मंदिर के समीप श्री रूपेश्वरनाथ मंदिर में विशेष सजावट की गई है।

मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन, जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सोमवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि नगर के सभी प्रमुख शिवालयों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। महिलाओं की अधिक संख्या को देखते हुए महिला कांस्टेबलों की भी विशेष ड्यूटी लगाई गई है, ताकि महिला श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई है। स्थानीय समितियों और प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल के बीच पूरा क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान होने को तैयार है।