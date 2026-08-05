Kannauj News: एक्सप्रेस-वे अंडरपास बना तालाब, अधूरे नाले ने बढ़ाई मुसीबत

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़े सौरिख कस्बे के अंडरपास और आसपास की फोरलेन सडक़ पर जलभराव की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। जरा सी बारिश होते ही सडक़ तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं और छोटे-बड़े हादसे आम हो गए हैं। छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना फोरलेन सडक़, जो नगर के बीचों-बीच होकर एक्सप्रेस-वे से जुड़ती है, नाले की व्यवस्था न होने के कारण बदहाल हो चुकी है। सडक़ किनारे जलभराव के चलते गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं।

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई बार लोग पानी में गिरकर कपड़े और सामान खराब कर लेते हैं, वहीं गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार बिधूना रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक दोनों ओर नाला बनाया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप से एक्सप्रेस-वे कट तक नाला अधूरा छोड़ दिया गया। इसी वजह से घरों, होटलों और बरसात का गंदा पानी सीधे सडक़ पर जमा हो रहा है, जिससे सडक़ की हालत जर्जर हो गई है। स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से नाला निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक न तो कोई ठोस आश्वासन मिला और न ही कार्य शुरू हो सका। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि नाला निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और बजट मिलते ही कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं, एक्सप्रेस-वे पर तैनात यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह ने स्पष्ट किया कि जलभराव एक्सप्रेस-वे का नहीं, बल्कि लोक निर्माण विभाग की सडक़ पर नाले की कमी के कारण हो रहा है।