Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: एक्सप्रेस-वे अंडरपास बना तालाब, अधूरे नाले ने बढ़ाई मुसीबत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: सौरिख कस्बे में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़े अंडरपास और फोरलेन सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या गंभीर हो चुकी है। बारिश होते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, जिससे राहगीरों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग बेहतर जलनिकासी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

एक्सप्रेस-वे अंडरपास बना तालाब, अधूरे नाले ने बढ़ाई मुसीबत
एक्सप्रेस-वे अंडरपास बना तालाब, अधूरे नाले ने बढ़ाई मुसीबत

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़े सौरिख कस्बे के अंडरपास और आसपास की फोरलेन सडक़ पर जलभराव की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। जरा सी बारिश होते ही सडक़ तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं और छोटे-बड़े हादसे आम हो गए हैं। छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना फोरलेन सडक़, जो नगर के बीचों-बीच होकर एक्सप्रेस-वे से जुड़ती है, नाले की व्यवस्था न होने के कारण बदहाल हो चुकी है। सडक़ किनारे जलभराव के चलते गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं।

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई बार लोग पानी में गिरकर कपड़े और सामान खराब कर लेते हैं, वहीं गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार बिधूना रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक दोनों ओर नाला बनाया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप से एक्सप्रेस-वे कट तक नाला अधूरा छोड़ दिया गया। इसी वजह से घरों, होटलों और बरसात का गंदा पानी सीधे सडक़ पर जमा हो रहा है, जिससे सडक़ की हालत जर्जर हो गई है। स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से नाला निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक न तो कोई ठोस आश्वासन मिला और न ही कार्य शुरू हो सका। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि नाला निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और बजट मिलते ही कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं, एक्सप्रेस-वे पर तैनात यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह ने स्पष्ट किया कि जलभराव एक्सप्रेस-वे का नहीं, बल्कि लोक निर्माण विभाग की सडक़ पर नाले की कमी के कारण हो रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Saurikh अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।