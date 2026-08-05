Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: बारिश से जनजीवन बेहाल, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में सोमवार रात और बुधवार दोपहर की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। स्कूल, सरकारी संस्थान और सड़कों पर पानी भर जाने से दैनिक गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने जलनिकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है।

बारिश से जनजीवन बेहाल, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
बारिश से जनजीवन बेहाल, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। सोमवार की रात और बुधवार की दोपहर हुई झमाझम बारिश ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सरकारी संस्थानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर पानी भर जाने से दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। जीटी रोड हाईवे किनारे ग्राम सराय सुंदर स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में बारिश का पानी भर जाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय परिसर कीचड़ और पानी से लबालब होने के कारण विद्यार्थियों व शिक्षकों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उधर, सिकंदरपुर में सब्जी मंडी जाने वाली सडक़ का नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे सीमेंट निर्माण कार्य पर भी बारिश का असर देखने को मिला। अचानक हुई तेज बारिश से निर्माणाधीन सडक़ को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते ठेकेदार ने तत्काल पॉलिथीन मंगवाकर सडक़ को ढकवाया और किसी तरह निर्माण सामग्री को सुरक्षित करने का प्रयास किया। किसान सेवा सहकारी समिति छिबरामऊ पश्चिमी परिसर में भी जलभराव और कीचड़ के कारण खाद लेने आने वाले किसानों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। फिसलन और गंदगी के बीच किसानों को लंबी दूरी तय कर समिति तक पहुंचना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर के कई मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराने और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को राहत मिल सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Rain Kannauj Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।