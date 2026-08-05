Kannauj News: बारिश से जनजीवन बेहाल, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। सोमवार की रात और बुधवार की दोपहर हुई झमाझम बारिश ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सरकारी संस्थानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर पानी भर जाने से दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। जीटी रोड हाईवे किनारे ग्राम सराय सुंदर स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में बारिश का पानी भर जाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय परिसर कीचड़ और पानी से लबालब होने के कारण विद्यार्थियों व शिक्षकों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उधर, सिकंदरपुर में सब्जी मंडी जाने वाली सडक़ का नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे सीमेंट निर्माण कार्य पर भी बारिश का असर देखने को मिला। अचानक हुई तेज बारिश से निर्माणाधीन सडक़ को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते ठेकेदार ने तत्काल पॉलिथीन मंगवाकर सडक़ को ढकवाया और किसी तरह निर्माण सामग्री को सुरक्षित करने का प्रयास किया। किसान सेवा सहकारी समिति छिबरामऊ पश्चिमी परिसर में भी जलभराव और कीचड़ के कारण खाद लेने आने वाले किसानों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। फिसलन और गंदगी के बीच किसानों को लंबी दूरी तय कर समिति तक पहुंचना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर के कई मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराने और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को राहत मिल सके।