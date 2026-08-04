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Kannauj News: झमाझम बारिश ने खोली नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने नगर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान हुआ। कई परिवारों के अंडरग्राउंड तलघरों में पानी भरने से घरेलू सामान खराब हो गए। नागरिकों ने सुधार की मांग की।

झमाझम बारिश ने खोली नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल
झमाझम बारिश ने खोली नगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। सोमवार की देर रात करीब छह घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने नगर की जलनिकासी व्यवस्था की पूरी तरह पोल खोल दी। तेज बारिश के चलते नगर की अधिकांश सडक़ें, गलियां और मोहल्ले जलमग्न हो गए। हालात ऐसे बन गए कि कई स्थानों पर सडक़ें तालाब और गलियां नदी जैसी दिखाई देने लगीं। लोगों को घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। बारिश का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ा, जिनके मकानों और दुकानों में तलघर (अंडरग्राउंड) बने हुए हैं। बारिश का पानी तेजी से तलघरों में भर गया, जिससे घरेलू सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और व्यापारिक सामग्री पानी में डूब गई।

लोगों का कहना है कि वर्षों की मेहनत से जुटाया गया सामान देखते ही देखते पानी में खराब हो गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

नगर के मोहल्ला कोलियान गली तथा नगर पालिका कार्यालय के समीप स्थित मोहल्ला त्रिपाठी नगर में हालात सबसे अधिक गंभीर रहे। यहां कई घरों और दुकानों में घुटनों तक पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नालियों की समय पर सफाई न होने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हर वर्ष बारिश में यही स्थिति बन जाती है। वहीं दूसरी ओर तेज बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह ठप हो गई। रातभर बिजली न मिलने से लोगों को उमस भरी गर्मी और मच्छरों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। पूरी रात लोग जागकर गुजारने को मजबूर रहे।

नागरिकों ने नगर पालिका और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और जलभराव वाले क्षेत्रों में स्थायी समाधान कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।

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