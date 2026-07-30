Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: बाइकों की भिड़ंत में दूध व्यापारी गंभीर घायल, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में गुरुवार को एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जब एक युवक की बाइक और मोपेड की आमने-सामने टक्कर हो गई। घायल वीरेंद्र तिवारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर किया गया। गोविंद सिंह, टक्कर में शामिल बाइक चालक, ने शराब पी रखी थी।

Kannauj News: बाइकों की भिड़ंत में दूध व्यापारी गंभीर घायल, रेफर

Kannauj News: छिबरामऊ। नगर के नेहरू कॉलेज के सामने गुरुवार सुबह बाइक और मोपेड की आमने-सामने टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल सौ शैय्या अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया। क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर जनू गांव निवासी वीरेंद्र तिवारी (30) पुत्र उमेशचंद्र तिवारी दूध खरीदकर बिक्री का कार्य करते हैं। गुरुवार सुबह वह छिबरामऊ से दूध लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान नेहरू कॉलेज के सामने विपरीत दिशा से आ रहे गोविंद सिंह (25) पुत्र मेघ सिंह, निवासी नायक नगर की बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि वीरेंद्र तिवारी की बाइक अनियंत्रित होकर सडक़ पर गिर गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल को निजी वाहन से सौ शैय्या अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि गोविंद सिंह ने स्वयं स्वीकार किया, कि उसने शराब पी रखी थी और वह पूरी तरह होश में नहीं था। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।