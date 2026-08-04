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Kannauj News: अज्ञात वाहन की टक्कर से मां-बेटा घायल, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: तालग्राम-तेराजाकेट मार्ग पर सोमवार शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद चालक फरार हो गया। एंबुलेंस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। रिंकू और उनकी मां रानी देवी रिश्तेदारी से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kannauj News: अज्ञात वाहन की टक्कर से मां-बेटा घायल, रेफर

Kannauj News: तालग्राम, संवाददाता। तालग्राम-तेराजाकेट मार्ग पर सोमवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्वजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के टखनेपुर गांव निवासी रिंकू (28) पुत्र जगदीश अपनी मां रानी देवी (60) के साथ रिश्तेदारी से वापस घर लौट रहे थे। देर शाम जब उनकी बाइक तालग्राम-तेराजाकेट मार्ग पर बिरौली के पास बबूल के जंगल के समीप पहुंची, तभी पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही मां-बेटा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी तालग्राम पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है।

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