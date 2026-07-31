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Kannauj News: विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाभा हाउस बना विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के सुभाष एकेडमी में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और तार्किक सोच विकसित करना था। भाभा हाउस ने पहले स्थान प्राप्त किया, जबकि प्राची राजपूत ने सर्वाधिक प्रश्नों के सही उत्तर देकर सराहना प्राप्त की।

विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाभा हाउस बना विजेता
विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाभा हाउस बना विजेता

Kannauj News: छिबरामऊ। नगर के सुभाष एकेडमी में शुक्रवार को कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना रहा। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हुए विज्ञान विषय पर अपनी उत्कृष्ट जानकारी, त्वरित सोच और प्रतिभा का परिचय दिया। रोमांचक मुकाबले के बाद भाभा हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सीवी रमन हाउस उपविजेता रहा। प्रतियोगिता की विशेष उपलब्धि कक्षा 10-ए की छात्रा प्राची राजपूत रहीं, जिन्होंने सर्वाधिक प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सभी की सराहना प्राप्त की।

समापन समारोह में विद्यालय के निदेशक राजेश सक्सेना ने विजेता एवं उपविजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने, तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा भविष्य में भी विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में बढ़-चढक़र भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रवीण यादव, रामभक्त शर्मा, सपन पाण्डेय, दिनेश कमल, प्रदीप यादव सहित विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे।

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