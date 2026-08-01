Kannauj News: गिरधरपुर विद्यालय में डलवाया गया भराव
Kannauj News: खबर का असर..।फोटो 12-गिरधरपुर विद्यालय में मिट्टी डलवाते शिक्षा अधिकारी।-जलभराव की समस्या से मिली निजातछिबरामऊ, संवाददाता। क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक व
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला जोर में पिछले लंबे समय से बच्चे और शिक्षक जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे। स्कूल की इस गंभीर समस्या को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने फोटो सहित प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का असर यह हुआ कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शनिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूल परिसर की सफाई कराकर वहां मिट्टी का भराव डलवाया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरधरपुर बारिश होते ही तालाब बन जाता था। पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने के चलते धीरे-धीरे जलभराव में गंदगी और कीचड़ से बच्चों और शिक्षकों को प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता था।
गंदे पानी के जलभराव और कीचड़ के चलते हमेशा संक्रामक रोग फैलने का भी अंदेशा बना रहता था। पिछले दिनों हिन्दुस्तान अखबार ने जलभराव की इस समस्या को प्रमुखता से फोटो सहित प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होते ही अधिकारियों ने इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लिया और फिर शनिवार को प्रभारी बीएसए संजय कुमार व खंड शिक्षा अधिकारी आनंद कुमार द्विवेदी और इंचार्ज प्रधानाध्यापक अनिल शाक्य की मौजूदगी में ग्राम पंचायत सचिव शरद यादव व ग्राम प्रधान राजकुमार उर्फ राजू ने विद्यालय परिसर की सफाई कराकर वहां मिट्टी का भराव डलवा दिया।
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