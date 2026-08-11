Kannauj News: शिक्षक की शिकायत पर ग्रामीणों में नाराजगी
Kannauj News: सिकंदरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अभिषेक झा की असामान्य उपस्थिति से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक केवल एक दिन आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रधानाध्यापक ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी है। ग्रामीण शिक्षा विभाग से जांच की मांग कर रहे हैं।
Kannauj News: सिकंदरपुर, संवाददाता। हयातनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक अभिषेक झा की कथित अनियमित उपस्थिति को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक सप्ताह में महज एक दिन विद्यालय आते हैं और इसके बावजूद उन्हें नियमित रूप से वेतन मिल रहा है। शिक्षक के नियमित विद्यालय न आने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात भी ग्रामीणों ने कही है। छिबरामऊ ब्लॉक क्षेत्र के हयातनगर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय स्वरूप ने बताया कि सहायक अध्यापक के लगातार अनुपस्थित रहने की जानकारी कई बार छिबरामऊ खंड शिक्षा अधिकारी को दी जा चुकी है। उनके अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से शिक्षक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
वहीं ग्राम प्रधान हुकुम सिंह शाक्य ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से शिक्षक के नियमित विद्यालय न आने की शिकायत उन्हें मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक के समय से विद्यालय न पहुंचने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर शिक्षक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है।
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