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Kannauj News: चेतावनी बिंदु से महज 29 सेंटीमीटर दूर गंगा, बढ़ीं धड़कनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: गंगा का जलस्तर बढ़ने से मेंहदीघाट से सटे तटीय गांवों में चिंता बढ़ गई है। मंगलवार को जलस्तर 124.680 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु से महज 29 सेंटीमीटर नीचे है। अगले दो दिन जलस्तर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने की आशंका है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

चेतावनी बिंदु से महज 29 सेंटीमीटर दूर गंगा, बढ़ीं धड़कनें
चेतावनी बिंदु से महज 29 सेंटीमीटर दूर गंगा, बढ़ीं धड़कनें

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मेंहदीघाट से सटे तटीय गांवों में एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है। मंगलवार सुबह आठ बजे मेंहदीघाट गेज पर गंगा का जलस्तर 124.680 मीटर दर्ज किया गया। यह चेतावनी बिंदु 124.970 मीटर से महज 29 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर लगातार बढ़ने के रुझान में होने से तटवर्ती इलाकों में लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। खासकर बीते वर्षों में गंगा के बढ़े पानी का असर झेल चुके कासिमपुर और बक्शीपुर गांवों के ग्रामीण हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान 125.970 मीटर से 1.29 मीटर नीचे है, लेकिन नरौरा बांध से छोड़े गए पानी ने आने वाले दिनों की चिंता बढ़ा दी है।

बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक तीन अगस्त को नरौरा से 1,53,175 क्यूसेक और चार अगस्त को 1,24,173 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। दो दिनों में कुल 2,77,348 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बताया जा रहा है कि नरौरा से छोड़ा गया पानी करीब 48 घंटे में कन्नौज के मेंहदीघाट गेज तक पहुंचता है। ऐसे में अगले दो दिन गंगा के जलस्तर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पानी बढ़ने पर चेतावनी बिंदु पार होने की आशंका से प्रशासन भी सतर्क है। मेंहदीघाट से सटे कासिमपुर और बक्शीपुर समेत आसपास के गांवों में ग्रामीणों को पिछले वर्षों के बाढ़ के हालात याद आने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें:चेतावनी बिंदु के करीब गंगा, कटरी पर बाढ़ का खतरा

नरौरा बांध से छोड़ा जा रहा भारी पानी

सिंचाई विभाग की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, नरौरा बांध से पिछले दो दिनों में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया गया है। 3 अगस्त को बांध से 1,53,175 क्यूसेक और 4 अगस्त को 1,24,173 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। इस तरह दो दिनों में कुल 2,77,348 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है।

अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील

विशेषज्ञों के अनुसार, नरौरा बांध से छोड़ा गया पानी लगभग 48 घंटे में कन्नौज के मेंहदी घाट स्थित गेज तक पहुंचता है। ऐसे में अगले दो दिनों में गंगा के जलस्तर में और उछाल आने की प्रबल संभावना है, जिससे चेतावनी का स्तर पार हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

गंगा का जलस्तर क्या दर्ज किया गया?
मंगलवार को गंगा का जलस्तर 124.680 मीटर दर्ज किया गया।
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