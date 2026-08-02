Kannauj News: मक्का बेंचकर लौट रहे सेवानिवृत्त सिपाही से लूट

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मक्का बेंचकर घर लौट रहे एक सेवानिवृत्त पीएसी सिपाही को रास्ते में रोककर बदमाशों ने बेरहमी से पीटते हुए लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। हमलावरों ने नगदी समेत जेवरात लूट लिए थे। करीब 17 दिन बाद इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना अंतर्गत चतुरीपुर गांव निवासी पीडि़त नरेंद्र सिंह पुत्र समर सिंह ने बताया कि वह पीएसी से सेवानिवृत्त हैं। 13 जुलाई को वह छिबरामऊ की मंडी समिति में मक्का बेंचकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह विशुनगढ़-सौरिख मार्ग से चतुरीपुर जाने वाली सडक़ पर मुड़े, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी बाइक के आगे कार लगाकर रास्ता रोक लिया।

आरोप है कि विशुनगढ़ के मोहल्ला नुनार निवासी विमल, कल्लूू, शंकर, रामतीर्थ, मिथुन, बदन, शेखर, सुगर सिंह व उदयपाल ने चार अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से पीटकर उन्हें घायल कर दिया और नगदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के दौरान शोर सुनकर राहगीर और परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर भाग निकले। हमलावरों ने पीडि़त से 1 लाख 90 हजार रुपये नकद, सोने की चेन और दो अंगूठियां लूट ली थी। हैरानी की बात यह है कि घटना के 17 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इस संबंध में विशुनगढ़ थाना प्रभारी शशिकांत कनौजिया ने बताया कि पीडि़त की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।