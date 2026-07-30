Kannauj News: मझूपुर डाकघर पर लटकता ताला, ग्रामीण परेशान

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। सकरावा क्षेत्र के मझूपुर शाखा डाकघर के अक्सर बंद रहने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर के अनियमित संचालन के चलते लोगों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगला बिहारी की छात्रा सुषमा बीए की मार्कशीट लेने मझुपुर डाकघर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका मिला। काफी देर इंतजार के बाद भी कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे उसे बिना काम के वापस लौटना पड़ा। वहीं ग्रामीण शिवकुमार ने बताया कि नया खाता खुलवाने के लिए कई दिनों से डाकघर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार डाकघर बंद मिलता है।

ग्रामीणों का कहना है कि मझूपुर शाखा डाकघर क्षेत्र के लोगों के लिए बैंकिंग और डाक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण लोग डाक विभाग की योजनाओं और बचत योजनाओं की जानकारी से भी वंचित हो रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले लोगों को भी निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर डाकघर को नियमित रूप से खुलवाने और स्थायी कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो वह उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचाएंगे। इस संबंध में सकरावा डाकघर के बाबू रवि सिंह ने बताया कि मझूपुर उप डाकघर में कशिश चतुर्वेदी की तैनाती है, जो सकरावा से डाक लेकर वहां जाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकघर बंद रहने की जानकारी उन्हें नहीं है, यदि ऐसा पाया जाता है, तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।