Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: मझूपुर डाकघर पर लटकता ताला, ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: सौरikh के मझूपुर शाखा डाकघर की अनियमित बंद रहने से ग्रामीणों को बहुत कठिनाई हो रही है। छात्रा सुषमा और ग्रामीण शिवकुमार को कई बार निराशा का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से डाकघर के नियमित संचालन और कर्मचारियों की उपलब्धता की मांग की है। अन्यथा, वे उच्चाधिकारियों तक शिकायत भेजने की चेतावनी दे रहे हैं।

Kannauj News: मझूपुर डाकघर पर लटकता ताला, ग्रामीण परेशान

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। सकरावा क्षेत्र के मझूपुर शाखा डाकघर के अक्सर बंद रहने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर के अनियमित संचालन के चलते लोगों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगला बिहारी की छात्रा सुषमा बीए की मार्कशीट लेने मझुपुर डाकघर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका मिला। काफी देर इंतजार के बाद भी कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे उसे बिना काम के वापस लौटना पड़ा। वहीं ग्रामीण शिवकुमार ने बताया कि नया खाता खुलवाने के लिए कई दिनों से डाकघर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार डाकघर बंद मिलता है।

ग्रामीणों का कहना है कि मझूपुर शाखा डाकघर क्षेत्र के लोगों के लिए बैंकिंग और डाक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण लोग डाक विभाग की योजनाओं और बचत योजनाओं की जानकारी से भी वंचित हो रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले लोगों को भी निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर डाकघर को नियमित रूप से खुलवाने और स्थायी कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो वह उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचाएंगे। इस संबंध में सकरावा डाकघर के बाबू रवि सिंह ने बताया कि मझूपुर उप डाकघर में कशिश चतुर्वेदी की तैनाती है, जो सकरावा से डाक लेकर वहां जाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकघर बंद रहने की जानकारी उन्हें नहीं है, यदि ऐसा पाया जाता है, तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Post Office Kannauj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।