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Kannauj News: बस स्टैंड का फुटपाथ बना तालाब, पानी में तैरने लगीं बतखें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: गुरसहायगंज में बुधवार को हुई बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। बस स्टैंड के फुटपाथ पर पानी भरकर तालाब जैसा दृश्य बन गया, जिससे राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से सुधार की मांग की है, जबकि अध्यक्ष ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।

बस स्टैंड का फुटपाथ बना तालाब, पानी में तैरने लगीं बतखें
बस स्टैंड का फुटपाथ बना तालाब, पानी में तैरने लगीं बतखें

Kannauj News: तालग्राम, संवाददाता। नगर में बुधवार दोपहर हुई बारिश ने ही जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। गुरसहायगंज बस स्टैंड स्थित फुटपाथ पर बारिश का पानी भर जाने से पूरा हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया। हालत यह रही कि जमा पानी में बतखें तैरती नजर आईं। यह दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बना, लेकिन साथ ही नगर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था की भी तस्वीर बयां कर गया। नगर पंचायत की ओर से गुरसहायगंज बस स्टैंड पर लोगों की सुविधा के लिए चौड़ी सड़क के साथ फुटपाथ का निर्माण कराया गया था, ताकि राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

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लेकिन फुटपाथ के किनारे बारिश के पानी की निकासी का समुचित प्रबंध न होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है। जलभराव के चलते राहगीरों को मजबूरन सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद फुटपाथ पर इतना पानी भर गया कि उसमें बतखें तैरने लगीं। दूर से देखने पर यह स्थान किसी तालाब जैसा दिखाई दे रहा था। राहगीरों ने इसका वीडियो और फोटो भी अपने मोबाइल में कैद किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में यहां अक्सर यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई तो बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। उन्होंने नगर पंचायत से फुटपाथ पर जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष मोहसिन खान उर्फ जानू ने बताया कि गुरसहायगंज बस स्टैंड के फुटपाथ पर जलभराव की जानकारी मिली है। संबंधित कर्मचारियों को मौके का निरीक्षण कर समस्या के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी जल निकासी में बाधा होगी, उसे जल्द दूर कराया जाएगा ताकि बरसात के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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