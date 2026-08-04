Kannauj News: मानव सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने का दिया संदेश
Kannauj News: छिबरामऊ के पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीशरण जी महाराज द्वारा श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन किया गया। उन्होंने राधा और श्रीकृष्ण के प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बताया। भक्तों ने भजन-कीर्तन में भाग लिया, और कथावाचक ने जीवन में भक्ति और सेवा का महत्व बताया।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए श्रीशरण जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने राधा-कृष्ण व्याहुला प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के दिव्य एवं अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हुए बताया गया कि उनका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। श्रीशरणजी महाराज ने कहा कि राधा और श्रीकृष्ण का संबंध प्रेम, समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। व्याहुला प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ या अपेक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि त्याग, विश्वास और पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।
उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में राधा-कृष्ण के प्रेम और भक्ति के मार्ग को अपनाता है, उसके जीवन से अहंकार, द्वेष और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इस दौरान भजन-कीर्तन से पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु राधे-राधे और श्याम के जयघोष के साथ भक्ति रस में डूबे नजर आए। कथावाचक ने श्रद्धालुओं से भगवान के नाम का नियमित स्मरण करने, धर्म और सदाचार का पालन करने तथा मानव सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने कथावाचक का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया। कथा में आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्मलाभ प्राप्त किया।
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