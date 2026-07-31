Kannauj News: राधारानी के स्मरण से होती है भगवन श्रीकृष्ण की कृपा
Kannauj News: छिबरामऊ के पं. रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीशरण जी महाराज द्वारा श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन किया गया। राधा अवतरण लीला का मनोहारी मंचन हुआ, जिससे श्रद्धालु भावविभोर हो गए। भक्ति भजन और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। महाराज ने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, और सभी को सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए श्रीशरण जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को राधा अवतरण लीला का अत्यंत मनोहारी एवं भावपूर्ण मंचन किया गया। श्रीशरणजी महाराज ने राधारानी के दिव्य प्राकट्य का वर्णन करते हुए कहा कि राधा केवल प्रेम की प्रतीक ही नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की आल्हादिनी शक्ति एवं भक्ति की सर्वोच्च स्वरूप हैं। उनके अवतरण का उद्देश्य संसार को निष्काम प्रेम, समर्पण और भक्ति का संदेश देना है। राधारानी के जन्म प्रसंग का सजीव वर्णन सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।
भजनों और संकीर्तन से पूरा पंडाल राधे-राधे के जयघोष से गूंज उठा। कलाकारों ने राधा अवतरण लीला का आकर्षक मंचन कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्रद्धालु झूमते हुए भक्ति रस में डूब गए और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रीशरणजी महाराज ने कहा कि राधा-कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से राधारानी का स्मरण करता है, उसे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। उन्होंने सभी से प्रेम, सद्भाव, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का आवाहन किया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि और लोककल्याण की कामना की। आयोजकों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी लीलाओं में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।
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