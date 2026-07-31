Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: राधारानी के स्मरण से होती है भगवन श्रीकृष्ण की कृपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ के पं. रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीशरण जी महाराज द्वारा श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन किया गया। राधा अवतरण लीला का मनोहारी मंचन हुआ, जिससे श्रद्धालु भावविभोर हो गए। भक्ति भजन और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। महाराज ने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, और सभी को सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

Kannauj News: राधारानी के स्मरण से होती है भगवन श्रीकृष्ण की कृपा

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए श्रीशरण जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को राधा अवतरण लीला का अत्यंत मनोहारी एवं भावपूर्ण मंचन किया गया। श्रीशरणजी महाराज ने राधारानी के दिव्य प्राकट्य का वर्णन करते हुए कहा कि राधा केवल प्रेम की प्रतीक ही नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की आल्हादिनी शक्ति एवं भक्ति की सर्वोच्च स्वरूप हैं। उनके अवतरण का उद्देश्य संसार को निष्काम प्रेम, समर्पण और भक्ति का संदेश देना है। राधारानी के जन्म प्रसंग का सजीव वर्णन सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।

ये भी पढ़ें:Kannauj News: धन, बल या अहंकार से नहीं हो सकती गोलोक धाम की प्राप्ति

भजनों और संकीर्तन से पूरा पंडाल राधे-राधे के जयघोष से गूंज उठा। कलाकारों ने राधा अवतरण लीला का आकर्षक मंचन कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्रद्धालु झूमते हुए भक्ति रस में डूब गए और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रीशरणजी महाराज ने कहा कि राधा-कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से राधारानी का स्मरण करता है, उसे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। उन्होंने सभी से प्रेम, सद्भाव, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का आवाहन किया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि और लोककल्याण की कामना की। आयोजकों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी लीलाओं में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Chhibramau

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।