Kannauj News: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जागा अभिभावकों का विश्वास

Kannauj News: कन्नौज। परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभिभावकों का विश्वास परिषदीय विद्यालयों की ओर बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय से करीब बारह किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय जलालपुर पनवारा में शैक्षिक गुणवत्ता को देखकर अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है। विद्यालय में लगभग अठारह गांव से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानाध्यापक मोहित दुबे ने बताया कि शैक्षिक सत्र में ११५ नवीन नामांकन हुए हैं। विद्यालय में २९८ बच्चे नामांकित है। नवीन नामांकन के लिए २०० का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कहा कि विद्यालय में बच्चों की शिक्षा, संस्कार व स्वअनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों को आईकार्ड, टाई, बेल्ट भी दिया जाता है। ताकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े। कहा कि विद्यालय में समस्त शिक्षक टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। विद्यालय जिले में आदर्श विद्यालय के रुप में संचालित हो रहा है। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय का सम्मान भी दिया जा चुका है। प्रधानाध्यापक को कई बार आदर्श शिक्षक के रुप में सम्मानित कर चुके हैं。