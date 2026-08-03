Kannauj News: बिजली संकट पर भडक़े भाजपाई, घेराव के बीच एसडीओ को चेतावनी

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त कस्बा व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का गुस्सा सोमवार को उबाल पर पहुंच गया। दिन भर में महज 3-4 घंटे बिजली मिलने से नाराज भाजपाइयों और ग्रामीणों ने बिजलीघर का घेराव कर जोरदार हंगामा किया और कुछ देर के लिए सभी फीडरों की सप्लाई तक ठप करा दी। भीषण गर्मी में पानी का संकट गहराने से हालात और बिगड़ गए, लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते नजर आए। शाम करीब 5 बजे चेयरमैन राहुल गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा नेता राघव दुबे, विजय राजपूत, लालू, ललितप्रताप सिंह एडवोकेट, राहुल राजपूत, सोनू गुरु और ऋषभ बाल्मीकि समेत बड़ी संख्या में लोग बिजलीघर पहुंच गए।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 24 घंटे से जेई का सरकारी मोबाइल बंद है और अधिकारी जनता की समस्या सुनने को तैयार नहीं हैं। मौके पर सप्लाई रजिस्टर चेक किया गया, जिसमें 18 घंटे 15 मिनट बिजली आपूर्ति दर्ज थी, जबकि लोगों ने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि हकीकत में मुश्किल से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। हंगामे के बीच पहुंचे एसडीओ रामसिंह को लोगों ने साफ चेतावनी दी कि यदि तत्काल अघोषित कटौती बंद नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं यह भी सामने आया कि जेई सदागुरुसरन सिंह पिछले दो दिनों से क्षेत्र से गायब चल रहे हैं, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। स्थिति को संभालने के प्रयास में एसडीओ रामसिंह ने मौके से ही एक्सइयन को फोन मिलाया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। इससे भीड़ और भडक़ उठी और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गई। देर शाम तक बिजलीघर पर हंगामा जारी रहा और पूरे इलाके की सप्लाई बाधित रही, जिससे प्रशासन में हडक़ंप मचा रहा। इसी बीच समस्या को लेकर ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत से फोन पर बातचीत कराई गई। मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कटौती बंद कराने के निर्देश दिए। इस पर एसडीओ ने बताया कि तालग्राम से सौरिख आने वाली 33 केवी लाइन का कार्य अधूरा होने के कारण दिक्कत बनी हुई है। मंत्री ने जल्द से जल्द लाइन का कार्य पूरा कराकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने का भरोसा दिलाया है।