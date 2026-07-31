Kannauj News: फर्जी मुकदमा वापस लेने और रास्ता खुलवाने की मांग तेज

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। ग्राम बहबलपुर में कथित फर्जी मुकदमे को समाप्त कराने और बंद रास्ते को दोबारा खुलवाने की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में दलित महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लेकर प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने षडय़ंत्र के तहत उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाए और गांव का रास्ता बहाल किया जाए। धरने में मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पूरे प्रकरण की जांच के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि निर्धारित अवधि में निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद सत्य सामने आएगा और फर्जी मुकदमा समाप्त किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा तथा धरने में ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए घोषणा की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के नेतृत्व में एक सप्ताह बाद किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। धरने में धीरज यादव, रंजीत यादव, हरमनत यादव, शेखर यादव, रामसनेही, रामरतन नगर, दिलीप नगर, सत्यवती नगर, घनश्याम दिवाकर, रामकिशन नागर, सत्यप्रकाश नागर, अंशुल नागर, अमरपाल नागर, बोबी जाटव, गजराज वाल्मीकि, भगवतदयाल, लालबाबू, प्रहलाद, जयप्रकाश सहित भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सौरव यादव, जिला अध्यक्ष चौ.प्रताप सिंह, अधिवक्ता इकरार अहमद, अधिवक्ता बंटी अग्निहोत्री एवं अन्य लोग मौजूद रहे।