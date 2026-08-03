Kannauj News: बहबलपुर में धरना सातवें दिन भी जारी, कल से भूख हड़ताल का ऐलान
Kannauj News: छिबरामऊ। ग्राम बहबलपुर में रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर भाकियू (बलराज) का धरना प्रदर्शन
Kannauj News: छिबरामऊ। ग्राम बहबलपुर में रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर भाकियू (बलराज) का धरना प्रदर्शन सोमवार को सातवें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद प्रशासन ने अब तक राजस्व एवं चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम गठित नहीं की है। उनका कहना है कि सरकारी भूमि की पैमाइश कर रास्ता खुलवाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और केवल आश्वासन देकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। धरना स्थल पर मौजूद किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
संगठन ने घोषणा की है कि मंगलवार से भाकियू (बलराज) जनपद कन्नौज के सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचेंगे। साथ ही कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह ने बताया कि आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के मंडल अध्यक्षों सहित सभी जिलाध्यक्षों को अपनी-अपनी टीम तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित की जाएगी। किसानों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर रास्ता खुलवाने और विवाद का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
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