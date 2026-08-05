Kannauj News: दसवें दिन पैमाइश के बाद भाकियू का धरना स्थगित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। भाकियू (बलराज) के नेतृत्व में रास्ते के विवाद को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को दसवें दिन प्रशासन द्वारा कराई गई पैमाइश के बाद स्थगित कर दिया गया। धरना स्थल पर प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम भेजी गई, जिसमें चकबंदी लेखपाल अजय कुमार और लेखपाल प्रशांत कुमार ने मौके पर पहुंचकर न्यायालय के आदेश के अनुसार 13 फुट चौड़े रास्ते की निशानदेही कराई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उक्त भूमि सरकारी ऊसर भूमि है और इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि विपक्षी पक्ष सरकारी भूमि पर कब्जा करने या निर्माण कराने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

इसके बाद ग्रामीणों ने रास्ते पर मिट्टी डलवाकर आवागमन सुचारु कराने की मांग रखी। इस पर उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि वह गुरुवार को स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करेंगे तथा रास्ते पर मिट्टी डलवाकर आवागमन शुरू कराया जाएगा। धरनारत किसानों ने चेतावनी दी कि यदि एसडीएम ने निर्धारित समय पर मौके पर नहीं पहुंचे और रास्ते का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा तथा पूरी भूमि की पैमाइश कराकर रास्ता खुलवाने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। धरने में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अवधेश सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सौरव यादव, मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, पवन यादव, जिला अध्यक्ष विपेंद्र यादव, चौधरी प्रताप सिंह, एडवोकेट अखिलेश यादव सहित बहबलपुर, रामरतन नगर, दिलीप नगर तथा आस-पास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण और भाकियू पदाधिकारी मौजूद रहे।