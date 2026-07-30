Kannauj News: कन्नौज के गट्टा और खोवा पेड़ा उद्योग को मिलेगा वित्तीय सहारा
Kannauj News: कन्नौज के गट्टा मिठाई और खोवा पेड़ा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 12 नई इकाइयों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इच्छुक उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह योजना जिले के उद्योगों, सेवाओं और व्यवसायों को विस्तार देने के लिए है।
Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। कन्नौज की पहचान से जुड़े गट्टा मिठाई और खोवा पेड़ा उत्पाद को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) कार्यक्रम के तहत इन उत्पादों से जुड़ी नई इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा कारोबार को विस्तार देने के लिए वित्त पोषण सहायता योजना लागू की गई है। जिले में 12 इकाइयों को वित्त पोषित करने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए इच्छुक उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में गट्टा मिठाई एवं खोवा पेड़ा उत्पाद से संबंधित इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
परियोजना लागत के आधार पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक मार्जिन मनी का प्रावधान है। 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो कम हो, मार्जिन मनी दी जाएगी। वहीं बड़ी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग निर्धारित मानकों के अनुसार सहायता मिलेगी। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।सामान्य वर्ग को 10 और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा। आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, 18 वर्ष से अधिक आयु का और डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
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