Kannauj News: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर बढ़ाएं किसानों की आय

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। किसानों की आय बढ़ाने के साथ भूजल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जिले में कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध जल संसाधनों को ध्यान में रखकर किसानों को ऐसी फसलों के लिए प्रेरित किया जाए, जिनमें सिंचाई की कम जरूरत होती है।जिलाधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की बड़ी जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रीअन्न (मिलेट्स) और अन्य कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाएl उन्होंने कहा कि मक्का जैसी अपेक्षाकृत अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों के विकल्प पर भी किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि भूजल संरक्षण के साथ उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। बैठक में उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संकर मक्का, बाजरा, ज्वार और जौ के क्लस्टर प्रदर्शन, गुणवत्तायुक्त बीज वितरण, कृषक प्रशिक्षण और मिलेट्स किसान मेले की जानकारी दी। वहीं जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी दी.