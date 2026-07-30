Kannauj News: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर बढ़ाएं किसानों की आय
Kannauj News: कन्नौज में किसानों की आय बढ़ाने और भूजल संरक्षण के लिए कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी।
Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। किसानों की आय बढ़ाने के साथ भूजल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जिले में कम पानी वाली फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध जल संसाधनों को ध्यान में रखकर किसानों को ऐसी फसलों के लिए प्रेरित किया जाए, जिनमें सिंचाई की कम जरूरत होती है।जिलाधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की बड़ी जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रीअन्न (मिलेट्स) और अन्य कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाएl उन्होंने कहा कि मक्का जैसी अपेक्षाकृत अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों के विकल्प पर भी किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि भूजल संरक्षण के साथ उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। बैठक में उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संकर मक्का, बाजरा, ज्वार और जौ के क्लस्टर प्रदर्शन, गुणवत्तायुक्त बीज वितरण, कृषक प्रशिक्षण और मिलेट्स किसान मेले की जानकारी दी। वहीं जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी दी.
500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का क्लस्टर
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कन्नौज और उमर्दा विकासखंडों में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती कराई जाएगी।चयनित किसानों को प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, उत्पाद प्रमाणन और डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। नमामि गंगे और गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। जिलाधिकारी ने जिला भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अमोलर राजकीय क्षेत्र में ऊसर भूमि सुधार, वर्षा जल संचयन के लिए तालाब निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण, भूमि विकास और जल निकास नालों के पुनर्जीवन के कार्य समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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