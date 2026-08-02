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Kannauj News: आंगनबाड़ी कार्यकत्री पर अभद्रता का आरोप प्रधानाध्यापक ने बीईओ से की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 5-प्राथमिक विद्यालय सैंसारपुुर के बरामदे में रखी आंगनबाड़ी की कुर्सी और मेज।छिबरामऊ, संंवाददाता। विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैंसारपुर स्थि

Kannauj News: आंगनबाड़ी कार्यकत्री पर अभद्रता का आरोप प्रधानाध्यापक ने बीईओ से की शिकायत

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैंसारपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बीईओ को शिकायती पत्र देकर आंगनबाड़ी कार्यकत्री पर विद्यालय में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रधानाध्यापिका मीना दुबे के अनुसार शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विद्यालय पहुंची और कक्षा चार के छात्रों को कक्षा से बाहर निकालकर आंगनबाड़ी के बच्चों को बैठा दिया। आरोप है कि जब इस पर आपत्ति जताई गई तो कार्यकर्ती ने प्रधानाध्यापक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे विद्यालय का माहौल प्रभावित हो गया। इस दौरान कक्षा चार के विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हुई और बच्चे इधर-उधर भटकते रहे।

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प्रधानाध्यापक ने मामले को गंभीर बताते हुए बीईओ से शिकायत कर उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ताकि भविष्य में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के स्तर पर जांच के बाद कार्रवाई की संभावना है।

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