Kannauj News: 12 अगस्त तक हर घर पहुंचेगा तिरंगा, 15 को स्कूलों में निकलेगी प्रभात फेरी

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 09 से 17 अगस्त तक जिले में रोजाना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने शनिवार को शिविर कार्यालय सभागार में अभियान और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 12 अगस्त तक हर ग्राम पंचायत में तिरंगा वितरण का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में झंडा वितरण की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव से फीडबैक लेने को कहा, ताकि अभियान में किसी स्तर पर कमी न रह जाए।

उन्होंने 14 अगस्त को होने वाले ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान विभाजन के समय विस्थापन और पीड़ा झेलने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने 15 अगस्त को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए। इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को पंचायत भवनों, विद्यालयों और प्रमुख सरकारी भवनों को आकर्षक लाइटिंग से सजाने को कहा। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, एकता और गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।