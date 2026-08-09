Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: 12 अगस्त तक हर घर पहुंचेगा तिरंगा, 15 को स्कूलों में निकलेगी प्रभात फेरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: - डीएम ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देशफोटो 17 बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी कन्नौज, संवाददाता। स

Kannauj News: 12 अगस्त तक हर घर पहुंचेगा तिरंगा, 15 को स्कूलों में निकलेगी प्रभात फेरी

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 09 से 17 अगस्त तक जिले में रोजाना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने शनिवार को शिविर कार्यालय सभागार में अभियान और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 12 अगस्त तक हर ग्राम पंचायत में तिरंगा वितरण का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में झंडा वितरण की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव से फीडबैक लेने को कहा, ताकि अभियान में किसी स्तर पर कमी न रह जाए।

ये भी पढ़ें:आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान

उन्होंने 14 अगस्त को होने वाले ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान विभाजन के समय विस्थापन और पीड़ा झेलने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने 15 अगस्त को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए। इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को पंचायत भवनों, विद्यालयों और प्रमुख सरकारी भवनों को आकर्षक लाइटिंग से सजाने को कहा। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, एकता और गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

ये भी पढ़ें:Jhansi News: जनपद में हर घर तिरंगा का भव्यता से होगा आयोजन तैयारियां पूरी हुई
ये भी पढ़ें:Orai News: जिले में घर-घर फहराए जाएंगे 11 लाख तिरंगा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।