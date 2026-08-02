Kannauj News: नाग पंचमी पर निकलेगी गंगेश्वरनाथ की नगर भ्रमण यात्रा
Kannauj News: छिबरामऊ में नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाली गंगेश्वरनाथ बाबा की नगर भ्रमण यात्रा की तैयारियों के लिए एक बैठक हुई। बैठक में यात्रा की व्यवस्था, मार्ग, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और साफ-सफाई पर चर्चा की गई। आयोजकों ने सभी से यात्रा में शामिल होकर सहयोग का आह्वान किया।
Kannauj News: छिबरामऊ। नाग पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित होने वाली गंगेश्वरनाथ बाबा की पारंपरिक नगर भ्रमण यात्रा की तैयारियों को लेकर रविवार को गंगेश्वरनाथ मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा को भव्य, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यात्रा के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, साफ-सफाई तथा आयोजन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करते हुए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में आयोजक गंगेश्वरनाथ भक्त मंडली एवं संयोजक महंत प्रेमगिरी महाराज ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नाग पंचमी का पर्व नगर की आस्था और परंपरा का प्रतीक है।
उन्होंने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से नगर भ्रमण यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने का आवाहन किया। इस अवसर पर संजय सैनी, संतोष गुप्ता, अंकित मिश्रा (मोहित), भीमा गुप्ता, अनुज वर्मा, ऋषि गुप्ता, शिवम चौहान, आदेश सैनी, दीपक राजपूत, कुबेर दुबे, वैभव, सुमित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी ने आपसी समन्वय के साथ धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण एवं भव्य रूप से संपन्न कराने का संकल्प लिया।
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