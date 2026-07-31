Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: ओवरलोड से हांफी बिजली, मंत्री के छापे में खुली पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: सौरिख क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की बदहाली ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत के निरीक्षण में ओवरलोडिंग के कारण बिजली आपूर्ति की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

ओवरलोड से हांफी बिजली, मंत्री के छापे में खुली पोल
ओवरलोड से हांफी बिजली, मंत्री के छापे में खुली पोल

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। क्षेत्र की बदहाल बिजली व्यवस्था ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुरुवार को जब ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने 33/11 केवी उपकेंद्र सौरिख पर अचानक छापा मारा, तो हकीकत सामने आते ही हडक़ंप मच गया। कागजों में दुरुस्त दिख रही व्यवस्था जमीनी हकीकत में पूरी तरह चरमराई मिली। निरीक्षण में खुलासा हुआ कि छिबरामऊ और सकरावा फीडरों पर भारी ओवरलोड के चलते बिजली आपूर्ति दम तोड़ रही है। हालात इतने खराब हैं कि उपकेंद्र को पर्याप्त सप्लाई ही नहीं मिल पा रही, जिससे पूरे इलाके में लो-वोल्टेज और घंटों की कटौती आम बात बन चुकी है।

अधिकारियों ने अपनी सफाई में कहा कि समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है और काम भी चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि 132 केवी उपकेंद्र तालग्राम से बनने वाली 33 केवी लाइन और गडिय़ापाह उपकेंद्र का काम कछुआ चाल से चल रहा है। यही सुस्ती क्षेत्रवासियों पर भारी पड़ रही है। इस पर ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य अभियंता कानपुर क्षेत्र द्वितीय, ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर हाल में जल्द से जल्द लाइन निर्माण कार्य पूरा किया जाए, ताकि जनता को बिजली कटौती से राहत मिल सके। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। निरीक्षण के दौरान एसडीओ रामसिंह, चेयरमैन राहुल गुप्ता, विजय राजपूत, लालू मंडल अध्यक्ष मंजेश पाल, अनिल पाल, अनुराग गुप्ता, दीपू, अरुण प्रताप सिंह उर्फ टीटू, अभिषेक सिंह ‘रिस्की’ सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Saurikh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।