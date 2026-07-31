Kannauj News: ओवरलोड से हांफी बिजली, मंत्री के छापे में खुली पोल

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। क्षेत्र की बदहाल बिजली व्यवस्था ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुरुवार को जब ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने 33/11 केवी उपकेंद्र सौरिख पर अचानक छापा मारा, तो हकीकत सामने आते ही हडक़ंप मच गया। कागजों में दुरुस्त दिख रही व्यवस्था जमीनी हकीकत में पूरी तरह चरमराई मिली। निरीक्षण में खुलासा हुआ कि छिबरामऊ और सकरावा फीडरों पर भारी ओवरलोड के चलते बिजली आपूर्ति दम तोड़ रही है। हालात इतने खराब हैं कि उपकेंद्र को पर्याप्त सप्लाई ही नहीं मिल पा रही, जिससे पूरे इलाके में लो-वोल्टेज और घंटों की कटौती आम बात बन चुकी है।

अधिकारियों ने अपनी सफाई में कहा कि समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है और काम भी चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि 132 केवी उपकेंद्र तालग्राम से बनने वाली 33 केवी लाइन और गडिय़ापाह उपकेंद्र का काम कछुआ चाल से चल रहा है। यही सुस्ती क्षेत्रवासियों पर भारी पड़ रही है। इस पर ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य अभियंता कानपुर क्षेत्र द्वितीय, ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर हाल में जल्द से जल्द लाइन निर्माण कार्य पूरा किया जाए, ताकि जनता को बिजली कटौती से राहत मिल सके। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। निरीक्षण के दौरान एसडीओ रामसिंह, चेयरमैन राहुल गुप्ता, विजय राजपूत, लालू मंडल अध्यक्ष मंजेश पाल, अनिल पाल, अनुराग गुप्ता, दीपू, अरुण प्रताप सिंह उर्फ टीटू, अभिषेक सिंह ‘रिस्की’ सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।