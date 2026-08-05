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Kannauj News: राजनीतिक रंजिश में घर में घुसकर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के जगतपुर निवासी अतुल कुमार सिंह ने राजनीतिक रंजिश के कारण तीन व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। आरोपियों ने उनके घर में घुसकर हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। हालाँकि पहले पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

Kannauj News: राजनीतिक रंजिश में घर में घुसकर मारपीट

Kannauj News: छिबरामऊ। कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर निवासी एक व्यक्ति ने राजनीतिक रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीडि़त अतुल कुमार सिंह पुत्र स्व.कृष्णपाल सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 29 जुलाई 2026 की रात करीब आठ बजे वह अपने घर पर अकेले थे। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे अंकुर सिंह, शक्ति सिंह और राजीव सिंह ने उन्हें देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर तीनों आरोपी कथित रूप से घर में घुस आए और लात-घूंसों से मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। शोर सुनकर उनका चचेरा भाई राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पीडि़त का आरोप है कि जाते समय आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पहले भी पुलिस चौकी सिकंदरपुर में दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली छिबरामऊ पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले की जांच उपनिरीक्षक संजय कुमार मौर्य को सौंपी गई है।

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