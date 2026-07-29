Kannauj News: फर्जी किडनैपिंग कॉल से पुलिस महकमे में हड़कंप

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र में डायल 112 पर आई किडनैपिंग की सूचना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और करीब चार घंटे तक लगातार जांच-पड़ताल करती रही, लेकिन अंत में मामला फर्जी निकला। जांच में सामने आया कि यह कॉल एक नाबालिग बच्ची से गलती से लग गई थी। पुलिस के अनुसार डायल 112 पर एक मोबाइल नंबर से कॉल आई, जिसमें बताया गया कि चार-पांच लोग किसी को किडनैप कर ले जा रहे हैं। कॉल कुछ ही सेकेंड में कट गई, जिससे पुलिस की चिंता और बढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और तत्काल संभावित स्थानों पर छानबीन शुरू कर दी गई।

उपनिरीक्षक रामसंंजीवन वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विशुनगढ़ कस्बे के नुनार मोहल्ले में लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की। पुलिस ने कॉल करने वाले नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।इसके बाद पुलिस ने तकनीकी मदद से मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की, जो विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के नगला भजा गांव की निकली। पुलिस टीम तत्काल गांव पहुंची और संबंधित घर तक पहुंचकर जांच की। पूछताछ में महिला ने बताया कि डायल 112 पर कॉल उनकी करीब 14 वर्षीय बेटी से गलती से लग गई थी। जांच में स्पष्ट हो गया कि किडनैपिंग की कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया ने लोगों से अपील की है कि डायल 112 का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें, ताकि पुलिस का समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ न हो और जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सके।