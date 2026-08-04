Kannauj News: ट्यूबवेल ऑपरेटर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज

Kannauj News: विशुनगढ़, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनगढ़ निवासी एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही सरकारी ट्यूबवेल ऑपरेटर के खिलाफ गाली-गलौज, धमकी और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि सरकारी ट्यूबवेल संख्या-214 का संचालन आरोपी के जिम्मे है, जो किसानों से सिंचाई के लिए प्रति बीघा 100 रुपये भी वसूलता है। इसके बावजूद वह कई दिनों से उनके खेत में पानी नहीं दे रहा था और टालमटोल कर रहा था। कस्बा निवासी दीपमाला मिश्रा ने इस संबंध में शिकायत की तो आरोपी आगबबूला हो गया। आरोप है कि 2 अगस्त को दोपहर करीब 12:35 बजे वह ट्यूबवेल पर पहुंचा और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की।