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Kannauj News: ट्यूबवेल ऑपरेटर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: विशुनगढ़ की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर ने उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि ऑपरेटर सिंचाई के लिए पैसे वसूलता है लेकिन उसके खेत में पानी नहीं देता। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Kannauj News: ट्यूबवेल ऑपरेटर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज

Kannauj News: विशुनगढ़, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनगढ़ निवासी एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही सरकारी ट्यूबवेल ऑपरेटर के खिलाफ गाली-गलौज, धमकी और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि सरकारी ट्यूबवेल संख्या-214 का संचालन आरोपी के जिम्मे है, जो किसानों से सिंचाई के लिए प्रति बीघा 100 रुपये भी वसूलता है। इसके बावजूद वह कई दिनों से उनके खेत में पानी नहीं दे रहा था और टालमटोल कर रहा था। कस्बा निवासी दीपमाला मिश्रा ने इस संबंध में शिकायत की तो आरोपी आगबबूला हो गया। आरोप है कि 2 अगस्त को दोपहर करीब 12:35 बजे वह ट्यूबवेल पर पहुंचा और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की।

इतना ही नहीं, उसने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दीपमाला मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व आरोपी और उसके परिजनों ने उनके प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसका विरोध करने पर मारपीट हुई थी। इस मामले में भी उन्होंने पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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