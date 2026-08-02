Kannauj News: छह भगोड़े वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Kannauj News: ​इंदरगढ़ ,संवाददाताl क्षेत्र में अपराधियों और कानून से भाग रहे तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इंदरगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने विभिन्न आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे छह वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ​जिला पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी तिर्वा के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग-अलग गांवों में दबिश दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान भीमसेन निवासी कचाटीपुर, अतुल निवासी विशैनेपुर्वा, कल्लू निवासी कनेकपुर्वा, रमेश निवासी विशनापुर, सोनू निवासी उमर्दा तथा पंकज निवासी निकारीपुर के रूप में हुई है।